Еще один беспилотник сбит в Воронежской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили еще один украинский дрон в небе над Воронежской областью, сообщил в среду глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков, по предварительным данным, никто не пострадал, в одном доме повреждены стекла и кровля, разрушена беседка.

Вечером во вторник Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника реактивного типа над регионом.