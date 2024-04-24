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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Липецкий губернатор сообщил об эвакуации с территории промзоны Липецка

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в среду об эвакуации с территории промышленной зоны в Липецке, по которой была предпринята попытка атаки украинского беспилотника.

По его словам, "объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА".

Ранее Артамонов сообщил о падении украинского беспилотника в промышленной зоне Липецка. По его словам, жертв нет.

Игорь Артамонов Липецкая область Липецк
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