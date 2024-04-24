Фондовые индексы США выросли

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал, подъем S&P 500 был максимальным за 2 месяца.

Результаты лучше ожиданий рынка показали, в частности, General Motors (+4,4%), GE Aerospace (+8,3%), Kimberly-Clark Corp. (+5,5%), Danaher Corp. (+7,2) и Spotify Technology (+11,4%).

Скорректированная прибыль и выручка PepsiCo Inc. в минувшем квартале также превзошли прогнозы экспертов. Однако акции компании подешевели на 3%, поскольку ее подразделение Quaker Oats зафиксировало операционный убыток в результате декабрьского отзыва продуктов из-за опасности заражения сальмонеллой.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле опустился до минимальных за 4 месяца 49,9 пункта с мартовских 51,9 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали его повышения до 52 пунктов.

PMI сферы услуг опустился до 50,9 пункта - минимума за 5 месяцев. Аналитики прогнозировали повышение индекса до 52 пунктов с мартовских 51,7 пункта.

"Экономическая активность в США замедлилась в начале второго квартала, - отметил старший экономист S&P Global Крис Уильямсон. - Ухудшение деловой среды вынудило компании сокращать численность сотрудников темпами, которых мы не видели со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., если не считать времен начала пандемии".

Снижение спроса и охлаждение рынка труда привело к ослаблению ценового давления в США в апреле, говорится в обзоре S&P Global.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Бумаги JetBlue Airways Corp. упали в цене на 18,8% по итогам торгов во вторник. Чистый убыток авиакомпании в первом квартале вырос в 3,7 раза, до $716 млн, однако скорректированный убыток оказался меньше ожиданий рынка, а выручка превзошла прогнозы. В то же время главный исполнительный директор JetBlue Джоанна Джерати предупредила, что годовые результаты компании могут оказаться хуже ее собственных ожиданий.

Котировки акций RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) и Lockheed Martin снизились на 0,2% и 0,3% соответственно, хотя результаты обеих компаний, являющихся поставщиками для оборонной промышленности, превзошли прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка во вторник поднялся на 263,71 пункта (0,69%) и составил 38503,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 59,95 пункта (1,2%) - до 5070,55 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 245,33 пункта (1,59%) и составил 15696,64 пункта.