Индекс делового доверия в Германии в апреле вырос до максимума за 11 месяцев

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в апреле увеличился по итогам третьего месяца подряд, достигнув максимума с мая 2023 года.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце увеличилось до 89,4 пункта по сравнению с 87,9 пункта в марте.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали, что индекс повысится до 88,9 пункта.

Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, в апреле вырос до 88,9 пункта с 88,1 пункта месяцем ранее, подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев – до 89,9 пункта с 87,7 пункта.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.