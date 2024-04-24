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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Белоруссия намерена разработать собственное лазерное оружие

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия стремится разработать собственное лазерное оружие, сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил республики по научной работе Виктор Тумар.

"У нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - сказал Тумар на выставке достижений Научно-исследовательского института Вооруженных сил Белоруссии в среду в Минске.

Он отметил: "Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское". "Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов", - заявил Тумар, которого цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Выставка организована в рамках проходящей в Минске VI Международной военно-научной конференции. Участники конференции обсуждают прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности.

Белоруссия
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