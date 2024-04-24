Самолет Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Баку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air France, следовавший по маршруту Осака-Париж, в среду вечером осуществил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за задымления на борту воздушного судна.

"В Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France. Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Самолет успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени (15:37 по Москве).

"280 пассажиров, находящихся на борту самолета, были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет осматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия", - подчеркнули в воздушной гавани.