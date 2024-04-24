ЕК начала расследование ситуации на китайском рынке закупок медицинских устройств

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) начала расследование ситуации на китайском рынке закупок медицинских устройств, говорится в ее сообщении.

Расследование начато в ответ на "несправедливую дискриминацию европейских компаний и товаров" и продлится от девяти до 14 месяцев.

По данным комиссии, китайский рынок закупок медоборудования в результате проводимой государством политики постепенно стал более закрытым для зарубежных компаний, включая европейские, а также для товаров производства ЕС.

Регулятор приглашает китайские власти к диалогу, чтобы устранить дискриминирующие меры. Если сторонам не удастся договориться, ЕК рассмотрит введение контрмер, в том числе исключение китайских компаний из числа претендентов на соответствующие контракты или снижение их рейтинга в рамках тендеров.