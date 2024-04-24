Правительство Германии улучшило прогноз роста ВВП в 2024 г. до 0,3% с 0,2%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии улучшило оценку роста ВВП в 2024 году до 0,3% с ожидавшихся в феврале 0,2%, говорится в весеннем прогнозе.

В 2023 году экономика страны упала на 0,3%.

Ослабление инфляции и вероятное снижение процентных ставок, как ожидается, придадут импульс потребительским расходам, говорится в документе. Также улучшению экономической ситуации в оставшуюся часть года будут способствовать сильный рынок труда и расширение внешней торговли.

"В целом обстановка остается сложной. Тем не менее, германская экономика, потребители и производство медленно адаптируются. Сейчас данные снова указывают на рост", - заявил министр экономики Роберт Хабек на пресс-конференции.

Однако сохраняется напряженная ситуация с бюджетом страны, и возможностей для широкого снижения налогов нет, добавил он.

По прогнозу правительства, инфляция в ФРГ в 2024 году составит в среднем 2,4% (ранее предполагалось 2,8%), а затем замедлится до 1,8% в следующем году. Подъем ВВП в 2025 году ожидается на уровне 1%.

Ранее в среду стало известно, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в апреле увеличился по итогам третьего месяца подряд, достигнув максимума с мая 2023 года. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце достигло 89,4 пункта по сравнению с 87,9 пункта в марте.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.

Между тем на прошлой неделе Бундесбанк заявил, что признаков устойчивого улучшения экономики ФРГ по-прежнему нет. Страна избежала потенциальной рецессии в первом квартале, что обусловлено небольшим восстановлением в ключевых промышленных отраслях, однако экономические перспективы по-прежнему неясные, говорилось в сообщении ЦБ страны.

ВВП ФРГ в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительные данные за первый квартал будут опубликованы 30 апреля. Аналитики в среднем ожидают повышения ВВП на 0,1%.