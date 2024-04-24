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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Стратегические бомбардировщики США покинули Европу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, находившаяся в течение месяца на испанской авиабазе Морон, покинула ее, вернувшись в Соединенные Штаты, сообщило в среду Европейское командование вооруженных сил США.

"B-1B Lancer ВВС США, приписанные к 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрилье, вернулись на базу Дайс в штате Техас", - говорится сообщении.

Как указали в командовании, в ходе развертывания в Европе, которое было осуществлено 24 марта, бомбардировщики B-1B выполнили несколько миссий по отработке взаимодействия с союзниками по НАТО, в том числе в небе над Чехией, Грецией, Турцией и Великобританией.

"Это развертывание стало еще одной хорошей возможностью для вооруженных сил США продемонстрировать нашу способность действовать совместно с союзниками и партнерами для укрепления наших объединенных сил", - сказал генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе.

США
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