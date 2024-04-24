Более 40% американцев поддерживают законы о дополнительной помощи союзникам США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Только 43% американцев поддерживают принятые Конгрессом США и подписанные президентом Джо Байденом законы о дополнительном финансировании Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса университета Монмута.

При этом 35% опрошенных американцев выступают против данных законов.

Кроме того, 42% респондентов отметили, что одобряют политику американского президента Джо Байдена, 55% раскритиковали ее.

Более 15% респондентов заявили, что страна идет в правильном направлении. Почти 70% отметили, что политика США идет по ложному пути.

14% опрошенных одобряют работу Конгресса США, 79% считают ее неэффективной.

При этом 20% респондентов высказались за смещение спикера палаты представителей США Майка Джонсона с должности.

Ранее американские СМИ сообщали, что в палате представителей может быть инициирована попытка голосования по смещению Джонсона, если тот попытается отменить действующее правило об освобождении спикера от должности.

Согласно действующим правилам, любой член палаты представителей может провести голосование по предложению о снятии спикера с должности. В то же время ряд умеренных республиканцев настаивали на отмене этого положения Джонсоном, чтобы оно не помешало ему провести голосование по законопроектам об иностранной помощи. Против законопроектов выступали некоторые однопартийцы спикера, которые угрожали инициировать голосование о его отставке.

Сам Джонсон опровергал информацию о том, что рассматривает возможность изменения правил. Однако в интервью CNN на прошлой неделе он сказал, что механизмом отстранения от власти "в последнее время злоупотребляли", добавив, что, возможно, в какой-то момент изменит его.

Университет Монмута проводил опрос по телефону в период с 18 по 22 апреля 2024 года. В исследовании приняли участие 808 взрослых жителей США. Погрешность результатов опроса составляет примерно 4,1 процентных пункта.

Законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам

Ранее в среду Байден подписал одобренный Конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Из утвержденной суммы более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Кроме того, в пакет входит закон о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из выделенных средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Также помощь предоставят союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

В пакет входит и закон, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировки соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Однако республиканцы в палате представителей выступили за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.