Абхазия обвинила Грузию и ЕС в попытках помешать реконструкции аэропорта Сухума

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Грузия и ее западные союзники пытаются блокировать проект по реконструкции Сухумского международного аэропорта, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Абхазскому государственному телевидению.

"Мы сталкиваемся с препятствиями в ходе реконструкции сухумского аэропорта, связанными с позицией западных стран. Международное агентство ИКАО, которое занимается регулированием воздушного сообщения между государствами, по инициативе Грузии блокирует этот проект. Такую же позицию по поводу возобновления работы Сухумского аэропорта занимают все государства Евросоюза", - сказал он в четверг.

Бжания отметил, что "несмотря на это союзник Абхазии - Российская Федерация - помогает в восстановлении аэропорта, и работа продолжается".

"Наверняка проект был бы реализован ранее, если бы не было таких препятствий", - заявил Бжания.

Он опроверг утверждения оппозиционных сил о том, что запуск аэропорта создаст дополнительную нагрузку на энергосети республики, которая в осенне-зимний период испытывает дефицит электричества.

Он отметил, что "будут создаваться условия, чтобы этот стратегический объект получал электроэнергию бесперебойно. Инвестор создаст условия для бесперебойного обеспечения объекта электроэнергией. Для этого рассматривают различные варианты. В том числе частично необходимый объем могут получить с помощью солнечной энергии", - отметил глава республики.

Реконструкцией международного Сухумского аэропорта занимается российское ООО "Инфраструктурное развитие".