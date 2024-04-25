Казахстан наполняет свои пересохшие озера паводковой водой из России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан наполняет паводковыми водами, поступающими из РФ, свои водоемы, сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации страны.

Согласно сообщению, Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. При этом в ведомстве отметили, что за последние 20 лет вода в эти озера не поступала.

Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" также ведет подготовительные работы по запуску Жанибекской насосной станции. Объект перекачивает воду, подаваемую из Волгоградской области РФ, на территорию девяти сельских округов Жанибекского и Бокейординского районов Западно-Казахстанской области. В этом году планируется подача 25,8 млн кубометров воды.

Филиал "Казводхоза" по Павлодарской области продолжает попуски воды в Шидертинскую систему лиманного орошения. На сегодня принято 40,4 млн кубометров воды, обводнено 11,5 тыс. гектаров лиманов. Проводится обводнение Колыбаевской системы лиманного орошения. Охвачено 800 гектаров лиманов, говорится в сообщении.

Между тем, отметили в министерстве, уровень воды в озере Балхаш повысился в этом году на 15 см.

"Если 1 января уровень составлял 159 см, то теперь показатель достиг 174 см. Отметим, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - говорится в сообщении.