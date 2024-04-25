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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Хорватия получила первые шесть из 12 купленных французских истребителей Rafale

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Хорватии в четверг получили от Франции первую партию из заказанных в 2021 году многоцелевых истребителей Rafale, сообщают французские СМИ.

Загреб получил шесть из 12 истребителей, приобретенных у Франции, отмечается в сообщениях.

Самолеты приземлились в четверг в столице Хорватии. Ими управляли хорватские пилоты, прошедшие обучение во Франции. На церемонии на аэродроме присутствовал покидающий пост премьера Андрей Пленкович.

Французские СМИ отмечают, что новые истребители в Хорватии заменят самолеты советского производства.

Хорватия Франция Rafale
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