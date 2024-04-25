США рассматривают возможность увеличения числа военных советников на Украине

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В США обсуждают вопрос отправки еще нескольких военных советников на Украину, но решения пока нет, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Вопрос о привлечении дополнительных советников рассматривался. Решение еще не принято", - сообщил Райдер на брифинге.

"Мы осознаем опасность. Где бы ни действовали наши силы, мы принимаем необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить их безопасность", - добавил он.

Райдер отметил, что несколько военных советников США уже находятся на территории Украины. "Это небольшое число советников предоставляет информацию и рекомендации по таким вопросам, как материально-техническое обеспечение, надзор за вооружением, они помогают обеспечивать мониторинг новостей", - подчеркнул Райдер.

Райдер подчеркнул, что военные советники не принимают участия в боевых действиях на Украине.

На прошлой неделе Райдер сообщил изданию Politico, что США рассматривают возможность отправки в американское посольство в Киеве дополнительных военных советников. "На протяжении всего этого конфликта Минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве", - сказал Райдер.

Управление "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии небоевого характера", - пояснил представитель Пентагона.

Источники издания из числа официальных лиц отметили, что новые советники будут оказывать украинским военным помощь в обслуживании американского оружия.

Райдер отказался обсуждать конкретную численность военного персонала в посольстве, ссылаясь на соображения "оперативной безопасности". Однако два американских чиновника заявили, что число советников достигнет 60 человек.

Президент США Джо Байден ранее обещал, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине, "поскольку это увеличило бы риск прямой конфронтации между американскими и российскими войсками".