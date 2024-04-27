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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

Торнадо на Среднем Западе нанесли серьезный ущерб пригороду Омахи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Несколько мощных торнадо обрушились на штат Небраска в США, разрушая дома и другие строения, сообщает Associated Press.

Самый разрушительный шторм переместился из преимущественно сельской местности в пригород к северо-западу от Омахи, города с населением 485 000 человек.

По словам лейтенанта полиции Нила Боначчи, в Омахе повреждены сотни домов, сильнее всего пострадал район Элкхорн в западной части города. Полиция и пожарные обходят дома, помогая людям, которые оказались в ловушке под завалами в своих подвалах.

США Небраска
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