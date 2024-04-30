В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на прохожих с мечом

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Лондоне арестовали мужчину, который утром во вторник попытался напасть с мечом на прохожих и сотрудников полиции, сообщает канал Sky News.

Инцидент произошел в столичном пригороде Эно неподалеку от станции метро. Мужчина попытался атаковать прохожих на улице и двух сотрудников полиции. Пять человек госпитализировали с травмами.

Нападавшего арестовали. На данный момент известно, что ему 36 лет. О мотивах его действий не сообщается.

В полиции полагают, что инцидент не связан с терроризмом. Район оцепила полиция, некоторые улицы закрыты для проезда автотранспорта.