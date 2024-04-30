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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лукашенко полагает, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности строительства в республике второй атомной электростанции.

"Возникает шальная мысль - построить и вторую АЭС. А площадка - она восточнее Могилева", - сказал он журналистам во вторник во время посещения Гомельского региона.

"Я склоняюсь к тому, что у нас есть на западе атомная станция, должна быть и на востоке. Мы сегодня сопоставляем, думаем", - отметил Лукашенко, слова которого цитирует "Пул Первого".

Белоруссия АЭС Александр Лукашенко
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