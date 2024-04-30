Денонсация Кишиневом соглашений в рамках СНГ не касается сельского хозяйства

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил, что денонсация Кишиневом соглашений в рамках СНГ не касается сельского хозяйства.

"Все они носят технический характер, касаются сертификации, качества и стандартов продукции", - сказал вице-премьер во вторник на канале TV8.

Он подчеркнул, что сейчас Молдавия стремится подписывать новые соглашения о свободной торговле с другими странами, в том числе - со странами СНГ на двусторонней основе. "В рамках СНГ мы переходим от "коллективных соглашений" к соглашениям на двусторонней основе. У нас очень хорошие связи с Казахстаном, Азербайджаном, Беларусью и другими государствами", - подчеркнул Боля.

При этом вице-премьер утверждает, что "РФ нарушает соглашения о зоне свободной торговли и вводит эмбарго на молдавскую продукцию". "Мы эти вопросы сейчас не обсуждаем на уровне руководства. Есть обсуждения только на уровне Национального агентства по безопасности продуктов (ANSA) и Россельхознадзора", - сказал он.

Боля заявил также, что ни в коем случае не следует отказываться от соглашений о свободной торговле, которые действуют со странами СНГ, с Евросоюзом, а также с Турцией и рядом других стран.

Боля напомнил, что большая часть продукции молдавских аграриев идет на экспорт.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В начале ноября министерство финансов Молдавии приняло решение о том, что с 2024 года Кишинев перестает платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.