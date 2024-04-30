Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Денонсация Кишиневом соглашений в рамках СНГ не касается сельского хозяйства

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил, что денонсация Кишиневом соглашений в рамках СНГ не касается сельского хозяйства.

"Все они носят технический характер, касаются сертификации, качества и стандартов продукции", - сказал вице-премьер во вторник на канале TV8.

Он подчеркнул, что сейчас Молдавия стремится подписывать новые соглашения о свободной торговле с другими странами, в том числе - со странами СНГ на двусторонней основе. "В рамках СНГ мы переходим от "коллективных соглашений" к соглашениям на двусторонней основе. У нас очень хорошие связи с Казахстаном, Азербайджаном, Беларусью и другими государствами", - подчеркнул Боля.

При этом вице-премьер утверждает, что "РФ нарушает соглашения о зоне свободной торговли и вводит эмбарго на молдавскую продукцию". "Мы эти вопросы сейчас не обсуждаем на уровне руководства. Есть обсуждения только на уровне Национального агентства по безопасности продуктов (ANSA) и Россельхознадзора", - сказал он.

Боля заявил также, что ни в коем случае не следует отказываться от соглашений о свободной торговле, которые действуют со странами СНГ, с Евросоюзом, а также с Турцией и рядом других стран.

Боля напомнил, что большая часть продукции молдавских аграриев идет на экспорт.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В начале ноября министерство финансов Молдавии приняло решение о том, что с 2024 года Кишинев перестает платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

Молдавия Кишинев СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма

Страны G7 будут снижать зависимость от России в области атомной энергии

Карл III вернулся к общественным обязанностям после диагностирования рака

Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС покинула Каир после переговоров о перемирии в Газе

Лукашенко полагает, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на прохожих с мечом

В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на прохожих с мечом

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Что случилось этой ночью: вторник, 30 апреля

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });