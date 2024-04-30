Спецназ Грузии вытеснил манифестантов с прилегающей к парламенту территории

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что акция протеста перед зданием грузинского парламента в Тбилиси приняла насильственный характер.

Отмечается, что спецназ и полиция были вынуждены применить спецсредства - водометы, слезоточивый и перцовый газ.

Территория возле здания парламента полностью занята полицейскими и спецназом МВД.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают оттеснять митингующих с проспекта Руставели и задерживать участников акции.