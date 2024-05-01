Протестующие в Тбилиси перекрыли автодорогу у Дома юстиции

На проспекте Руставели вновь стычки с полицией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - После разгона спецназом акции у здания грузинского парламента в Тбилиси часть сторонников оппозиции переместилась на набережную, где у Дома юстиции перекрыла автодорогу.

Движение транспорта заблокировано. Здесь полиция пока не предпринимает силовых действий против оппозиционеров.

На проспекте Руставели рядом со зданием парламента вновь стычки: несколько сотен участников акции противостоят спецназовцам, вставшим поперек проспекта в несколько рядов.