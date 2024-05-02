Темпы роста ВВП Гонконга в I квартале были максимальными за год

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экономика Гонконга в первом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления, представившего предварительные данные.

Темпы роста ускорились по сравнению с 0,4% в четвертом квартале прошлого года и стали максимальными за год.

В годовом выражении подъем ВВП Гонконга в январе-марте замедлился до 2,7% с 4,3% в октябре-декабре 2023 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 0,9%, как в поквартальном, так и в годовом выражении.

Рост частного потребления в первом квартале относительно того же периода годом ранее составил 1% против 3,5% в четвертом квартале, повышение инвестиций в основные активы замедлилось до 0,3% с 17,5%. Государственные расходы уменьшились на 3% (-5,2% в предыдущем квартале).

Экспорт товаров из Гонконга вырос на 6,7%, услуг – на 8,1%. Импорт товаров увеличился на 3,2%, услуг – на 17,6%.

По итогам всего 2023 года экономика Гонконга выросла на 3,2%.

Гонконгские власти прогнозируют увеличение ВВП на 2,5-3,5% в 2024 году.