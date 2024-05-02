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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ЕС обеспокоены нестабильной ситуацией на юге Ливана

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находясь в Ливане, отметила, что в ЕС обеспокоены нестабильностью на юге этой ближневосточной страны в контексте израильско-палестинского конфликта.

"Мы глубоко обеспокоены нестабильной ситуацией в южном Ливане. На карту поставлена безопасность как Ливана, так и Израиля. Одно не может быть отделено от другого", - заявила глава ЕК в четверг в Бейруте.

"Поэтому мы призываем к полному выполнению всеми сторонами резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Это должно быть частью дипломатического урегулирования путем переговоров. Здесь также решающую роль играют ливанские вооруженные силы, и Европейский союз готов работать над тем, как укрепить их потенциал", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, конфликт в секторе Газа влияет на положение дел в Ливане, и ЕС полностью поддерживает все усилия по достижению прекращения огня.

"В конечном счете, нам нужен мирный процесс, направленный на решение проблемы создания двух государств. Это единственное решение, которое может принести прочный мир и стабильность на Ближний Восток. Тем временем мы должны продолжать работать над деэскалацией конфликта", - сказала председатель ЕК.

Как сообщалось, фон дер Ляйен объявила в Бейруте, что ЕС предоставит Ливану пакет финансовой помощи на сумму 1 млрд евро в 2024-2027 годах для укрепления "базовых услуг, таких как образование, социальная защита и здравоохранение для населения Ливана". Эта помощь также призвана поддержать срочные экономические, финансовые и банковские реформы.

Кроме того, ливанским вооруженным силам и другим силам безопасности страны будет оказана поддержка в виде оснащения и обучения в сферах охраны границ и борьбы с контрабандой.

Ливан ЕС Урсула фон дер Ляйен Израиль сектор Газа
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