В странах ЕАЭС начали взаимно признаваться ученые степени

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза с сегодняшнего дня начали взаимно признавать ученые степени, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в четверг.

"2 мая вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении.

В ЕЭК отметили, что "теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской "пятерки" признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень".

"Соглашение направлено на повышение мобильности высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию свободы перемещения трудовых ресурсов", - заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов, которого цитирует пресс-служба.