Рынок акций США вырос в четверг на итогах заседания ФРС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила базовую ставку на максимальном за 23 года уровне - 5,25-5,5% годовых. В тексте заявления, опубликованного по итогам заседания, появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса" в движении инфляции к 2%-ному целевому показателю.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

"Пауэлл сохраняет некоторую уверенность в том, что темпы инфляции вновь начнут снижаться, и дает понять, что планка для возобновления подъема ставки довольно высока", - отмечает стратег по глобальным рынкам Principal Asset Management Сима Шах.

"Однако рынкам стоит помнить, что Федрезерв действует в ответ на поступающие экономические данные. Статистика следующих нескольких месяцев будет иметь решающее значение для дальнейшего пути ФРС", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в первом квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 208 тыс., как и неделей ранее, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение числа заявок до 212 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 207 тыс.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов оказались акции Boeing Co. (+4,3%), Amazon.com Inc. (+3,2%), а также Nike Inc. (+2,3%), Apple Inc. (+2,3%) и Walt Disney Co. (+1,9%).

Капитализация Moderna Inc. подскочила на 12,7%. Американская биотехнологическая компания в первом квартале зафиксировала крупный чистый убыток и падение выручки более чем в 10 раз, при этом оба показателя превысили прогнозы экспертов.

Бумаги Peloton Interactive подешевели на 2,5%. Производитель спортивных тренажеров объявил об отставке главного исполнительного директора Барри Маккарти и анонсировал реорганизацию операций с целью сокращения расходов.

Стоимость акций ConocoPhillips опустилась на 1,7%. Прибыль без учета разовых факторов нефтекомпании в минувшем квартале составила $2,03 на акцию, оказавшись чуть ниже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков ($2,04 на акцию). Объем добычи вырос на 6%, до 1,902 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.), оказавшись немного выше ожиданий рынка (1,901 млн б.н.э./сут.).

Цена акций онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. взлетела на 33,8%. Компания вернулась на прибыльный уровень в прошедшем квартале, а ее выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков.

В то же время рыночная стоимость Fastly Inc., работающей в сфере облачных вычислений, рухнула на 32% в связи со слабыми прогнозами компании как на второй квартал, так и на весь текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 322,37 пункта (0,85%) и составил 38225,66 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,81 пункта (0,91%) - до 5064,2 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 235,48 пункта (1,51%) и составил 15840,96 пункта.