Рубль утром почти не меняется к доллару и юаню

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль находится в боковом коридоре, оказавшись под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,16 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 10,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,65 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной стабильности рубля стала разнополярность основных движущих сил. Нацвалюта находится под давлением "фактора пятницы" (большинство трейдеров фиксируют позиции) и завершения налогового периода. Кроме того, наблюдается некоторое снижение торговой активности из-за праздников в Китае и Японии. Однако противовесом негативу выступает оптимизм на фондовых площадках и восходящее движение нефти, которая восстанавливается после просадки в середине недели.

Некоторое положительное влияние оказывает также решение по валютному регулированию. В конце апреля правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами. Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре прошлого года.

Стабилизации нацвалюты также способствует спокойный фон. На данном этапе завершились реакции на основные катализаторы, занимающие заметные позиции на валютном рынке, в том числе налоговый период, заседания ЦБ России и Федеральной резервной системы (ФРС).

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, что совпало с прогнозами аналитиков. ЦБ сохраняет ставку уже третье заседание подряд. Таким образом, ставка остается на одном уровне с 25 декабря прошлого года, когда она была повышена на 100 базисных пунктов с 15%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее шестое заседание подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,95 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,24 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют позитивный настрой: гонконгский Hang Seng поднялся на 1,21%, южнокорейский Kospi растет на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 0,91%. Биржи Китая не работают из-за праздника - Дня труда, в Японии отмечают День Конституции.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания ФРС, посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в первом квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 208 тыс., как и неделей ранее, сообщило Минтруда США.