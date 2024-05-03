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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Инфляция в Турции в апреле обновила максимум с ноября 2022 года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле вновь ускорились, обновив максимум с ноября 2022 года.

Инфляция составила 69,8% в годовом выражении по сравнению с 68,5% в марте, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное усиление инфляции – до 70,33% в годовом выражении.

Стоимость коммунальных услуг в Турции в прошлом месяце увеличилась на 55,55% в годовом выражении, транспортных – на 80,39%. Продукты питания подорожали на 68,5%, одежда и обувь – на 51,2%, алкоголь и табачная продукция – на 78,53%, мебель и бытовая техника – на 67,88%, цены в кафе и ресторанах выросли на 95,82%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в апреле ускорилась до 75,81% с 75,21% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Рост потребительских цен в Турции в помесячном выражении в апреле составил 3,18% против 3,16% в марте.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 55,66% в годовом выражении и на 3,6% в помесячном. В марте цены выросли на 51,47% и 3,29% соответственно.

Турция
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