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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт вблизи побережья Аляски

На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"Продолжительность полёта составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "на отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев (их) сопровождали истребители иностранных государств".

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Ту-95МС ВКС России Аляска
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