В Берлине загорелся завод компании, производящей ракетные комплексы IRIS-T

Эти комплексы поставляются, в том числе, и украинской армии

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел в пятницу на оборонном заводе в Берлине, сообщают европейские СМИ.

Почти 200 пожарных задействованы в ликвидации возгорания в промзоне на западе немецкой столицы.

В горящем здании размещались, в частности, склады с химикатами. Европейские СМИ отмечают, что ветер разносит по Берлину токсичный дым, образовавшийся из-за пожара.

Жителям близлежащих к заводу районов столицы ФРГ рекомендовано не выходить на улицу и закрыть плотно окна.

Завод принадлежит немецкой оборонной компании Diehl, производящей, главным образом, ракеты и боеприпасы. Среди ее продукции - ракетные комплексы IRIS-T SLM, которые Берлин, в частности, поставляет украинской армии.