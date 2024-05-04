Комитет искусственного интеллекта создан при Минцифры Казахстана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - - При министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана создан комитет искусственного интеллекта.

Соответствующее постановление принято правительством республики.

Согласно постановлению, комитет будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в сфере ИИ, выработку нормативного правового регулирования в области развития технологий ИИ и осуществление межотраслевой координации в сфере ИИ.