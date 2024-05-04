Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Комитет искусственного интеллекта создан при Минцифры Казахстана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - - При министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана создан комитет искусственного интеллекта.

Соответствующее постановление принято правительством республики.

Согласно постановлению, комитет будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в сфере ИИ, выработку нормативного правового регулирования в области развития технологий ИИ и осуществление межотраслевой координации в сфере ИИ.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Эстонии выразила солидарность с позицией Франции по Украине

Глава МИД Индии не согласился с критикой Байденом иммиграционной политики страны

Глава МИД Индии не согласился с критикой Байденом иммиграционной политики страны

Что случилось этой ночью: суббота, 4 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС в субботу отправится в Каир для переговоров по перемирию в Газе

Politico сообщило о растущем интересе Киева к американским разведывательным дронам MQ-9 Reaper

Politico сообщило о растущем интересе Киева к американским разведывательным дронам MQ-9 Reaper

Жертвами мощнейшего за последние 80 лет наводнения в Бразилии стали 39 человек

Что произошло за день: пятница, 3 мая

В Лондоне не поддержали идею о возможной отправке войск НАТО на Украину

В Лондоне не поддержали идею о возможной отправке войск НАТО на Украину

Более 20 участников акции протеста в Тбилиси задержаны 2 мая

В Финляндии арестовали 3 студентов из РФ за вывоз товаров двойного назначения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });