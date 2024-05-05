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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Кабмин Израиля одобрил временный запрет на работу "Аль-Джазиры" с территории страны

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство Израиля единогласно приняло решение ввести временный запрет на работу телекомпании "Аль-Джазира" с израильской территории, сообщает издание The Times of Israel.

"Наши распоряжения вступают в силу незамедлительно. Слишком много времени прошло, слишком много было ненужных юридических препятствий тому, чтобы наконец, остановить хорошо отлаженную машину для провокаций "Аль-Джазиры", угрожающую безопасности государства", - заявил министр связи Израиля Шломо Кари.

"Месяцами я делал все, чтобы канал больше не мог вещать из Израиля", - отметил он после подписания соответствующих предписаний для выполнения решения правительства.

Теперь Кари может приказать израильскому телевидению прекратить вещание "Аль-Джазиры", закрыть офисы телекомпании в Израиле, конфисковать ее оборудование, заблокировать доступ к сайту "Аль-Джазиры".

The Times of Israel напоминает, что парламент Израиля (Кнессет) в апреле принял закон, который дает полномочия правительству на временной основе запрещать иностранным СМИ работать с территории Израиля, если службы безопасности считают их деятельность угрожающей общественному порядку. Запрет действует в течение 45 дней, затем его действие могут возобновить. Сам закон носит временный характер, считается действительным до 31 июля или до более ранней даты, если правительство отменит постановление о режиме чрезвычайной ситуации.

Израиль Аль-Джазира
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