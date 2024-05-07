В турецкой Аланье скончался 57-летний российский турист

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский турист скончался в больнице в Аланье после того, как ему стало плохо в отеле, сообщает издание Gazete Alanya.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Авсаллар. Российский турист в возрасте 57 лет, отдыхавший с семьей в отеле, почувствовал себя плохо в своем номере. Его жена вызвала скорую. Турист был доставлен в больницу, но там скончался, несмотря на усилия врачей.

Тело россиянина доставили в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия. Полиция начала расследование.