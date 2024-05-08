Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Kinross Gold в I квартале увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в I квартале 2024 года увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Kinross отмечает увеличение производительности на Tasiast в Мавритании, более высокие содержания на La Coipa в Чили и рост производства на Bald Mountain в США за счет сроков извлечения золота на площадках кучного выщелачивания.

Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год – 2,1 млн унций плюс-минус 5%.

Основные показатели группы Kinross Gold:

Показатель I кв. 2024г. I кв. 2023г. Динамика
Производство, тыс. унций золотого эквивалента 527,399 466,022 13 %
Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 522,400 490,330 7 %
Средняя цена реализации, $ за унцию золота 2070 1894 9 %
Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента 982 987 -1 %
AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1310 1321 -1 %
$ млн
Выручка 1 081,5 929,3 16 %
Операционная прибыль 193,2 143,9 34 %
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 107,0 90,2 19 %
Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 124,9 87,6 43 %
Capex 232,1 211,8 10 %
FCF 145,3 47,8 204 %

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.

Kinross Gold
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль открыл КПП Керем-Шалом для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

США завершили возведение плавучего пирса в секторе Газа

США завершили возведение плавучего пирса в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры о соглашении с ХАМАС по заложникам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });