Kinross Gold в I квартале увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в I квартале 2024 года увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Kinross отмечает увеличение производительности на Tasiast в Мавритании, более высокие содержания на La Coipa в Чили и рост производства на Bald Mountain в США за счет сроков извлечения золота на площадках кучного выщелачивания.
Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год – 2,1 млн унций плюс-минус 5%.
Основные показатели группы Kinross Gold:
|Показатель
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|527,399
|466,022
|13 %
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента
|522,400
|490,330
|7 %
|Средняя цена реализации, $ за унцию золота
|2070
|1894
|9 %
|Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента
|982
|987
|-1 %
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента
|1310
|1321
|-1 %
|$ млн
|Выручка
|1 081,5
|929,3
|16 %
|Операционная прибыль
|193,2
|143,9
|34 %
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|107,0
|90,2
|19 %
|Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|124,9
|87,6
|43 %
|Capex
|232,1
|211,8
|10 %
|FCF
|145,3
|47,8
|204 %
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.