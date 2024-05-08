Kinross Gold в I квартале увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в I квартале 2024 года увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Kinross отмечает увеличение производительности на Tasiast в Мавритании, более высокие содержания на La Coipa в Чили и рост производства на Bald Mountain в США за счет сроков извлечения золота на площадках кучного выщелачивания.

Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год – 2,1 млн унций плюс-минус 5%.

Основные показатели группы Kinross Gold:

Показатель I кв. 2024г. I кв. 2023г. Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 527,399 466,022 13 % Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 522,400 490,330 7 % Средняя цена реализации, $ за унцию золота 2070 1894 9 % Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента 982 987 -1 % AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1310 1321 -1 % $ млн Выручка 1 081,5 929,3 16 % Операционная прибыль 193,2 143,9 34 % Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 107,0 90,2 19 % Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 124,9 87,6 43 % Capex 232,1 211,8 10 % FCF 145,3 47,8 204 %

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.