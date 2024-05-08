Гендиректор крафтовой пивоварни Brewdog Джеймс Уотт уйдет в отставку

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Джеймс Уотт, сооснователь и главный исполнительный директор шотландской пивоварни Brewdog, сообщил о своем решении уйти в отставку.

Новым гендиректором станет Джеймс Эрроу, сейчас занимающий пост главного операционного директора компании.

Уотт, основавший Brewdog в 2007 году вместе с Мартином Дики, сохранит свою долю в компании.

Brewdog является одной из самых крупных и известных крафтовых пивоварен в мире, ее выручка в минувшем финансовом году составила 321 млн фунтов ($401 млн).