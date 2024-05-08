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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Инвестфонд миллиардера Карла Айкана в I квартале резко сократил чистый убыток

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Icahn Enterprises LP, инвестиционный фонд миллиардера Карла Айкана, в первом квартале существенно сократил чистый убыток, несмотря на снижение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $38 млн, или 9 центов на депозитарный пай, по сравнению с $270 млн, или 75 центами на пай, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка опустилась до $2,468 млрд с $2,673 млрд годом ранее.

Расчетная чистая стоимость активов инвестфонда за три месяца текущего года выросла на $194 млн и достигла $5 млрд.

Также компания объявила о выплате дивидендов в размере $1 на пай. Закрытие реестра назначено на 20 мая, выплаты пройдут 25 июня.

Котировки паев Icahn Enterprises в ходе предварительных торгов в среду повышаются на 1%. За последние три месяца они упали на 7,9%.

Icahn Enterprises
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