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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Финляндии ограничили максимальную длительность политических акций протеста

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии большинством голосов одобрил подготовленный правительством законопроект, ограничивающий время политических забастовок.

"Попытка оппозиционных Социал-демократической партии, "Зеленых" и Союза левых сил отклонить законопроект провалилась. Решение о том, когда закон вступит в силу, примут позже", - сообщают местные СМИ.

Согласно законопроекту, максимальная продолжительность политических акций протеста будет ограничена: впредь забастовки могут продолжаться не более 24 часов, а другие меры трудовой борьбы - не дольше двух недель. Через 12 месяцев после забастовки организаторы могут продолжить трудовую борьбу, начатую ими ранее для достижения той же цели.

Зимой и весной в Финляндии профсоюзное движение организовало серию политических акций протеста и демонстраций против законопроекта о забастовках. 1 февраля в демонстрации приняли участие 13 тыс. человек.

Финляндия
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