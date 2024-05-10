СМИ сообщили, что Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил начальника Генштаба вооруженных сил республики Виктора Гулевича, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий Указ 192 подписал президент", - говорится в сообщении.

Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.