Первый пациент с пересаженной генно-модифицированной почкой свиньи умер в США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Умер первый пациент, которому при жизни и без установленной на момент операции смерти мозга пересадили почку генетически модифицированной свиньи.

Как сообщает The Guardian, Ричард Слейман перенес операцию в марте в больнице Массачусетса. Врачи предполагали, что пересаженная почка сможет работать в течение двух лет. Причины смерти пациента не уточняются.

Ранее подобные операции в экспериментальных целях проводили пациентам, у которых наступила смерть мозга.

Уже после того как операция была проведена Слейману, в апреле, жительнице Нью-Джерси пересадили почку генно-модифицированной свиньи и установили сердечный насос.