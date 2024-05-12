Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Первый пациент с пересаженной генно-модифицированной почкой свиньи умер в США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Умер первый пациент, которому при жизни и без установленной на момент операции смерти мозга пересадили почку генетически модифицированной свиньи.

Как сообщает The Guardian, Ричард Слейман перенес операцию в марте в больнице Массачусетса. Врачи предполагали, что пересаженная почка сможет работать в течение двух лет. Причины смерти пациента не уточняются.

Ранее подобные операции в экспериментальных целях проводили пациентам, у которых наступила смерть мозга.

Уже после того как операция была проведена Слейману, в апреле, жительнице Нью-Джерси пересадили почку генно-модифицированной свиньи и установили сердечный насос.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый президент Северной Македонии Силяновска-Давкова вступила в должность

Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле еще над четырьмя населенными пунктами Харьковской области

Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильский Ашкелон подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия обстреляла объекты ХАМАС на севере сектора Газа

Израильская армия обстреляла объекты ХАМАС на севере сектора Газа

В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах

Польша начала строительство укреплений на границе с Белоруссией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });