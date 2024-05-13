Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета более 50% голосов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства с 46% голосов избирателей после обработки голосов более чем половины избирателей.

Согласно первичным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), выдвинутая консерваторами премьер-министр Ингрида Шимоните набирает 16% голосов.

Науседа в ночь на вторники заявил журналистам о своей готовности ко второму туру выборов.

"Да, мы хотели победить в первом туре, но, видимо, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что смогу это сделать", - сказал он.

Ранее Науседа заявил, что видит необходимость в корректировке состава правительства.

"Президент, даже в случае, как говорится, технической реорганизации правительства все равно должен взять на себя инициативу и внести коррективы, если он считает это необходимым, а я считаю, что это необходимо сделать", - сказал он журналистам в Вильнюсе.

Что касается референдума о легализации двойного гражданства, то на нем предлагалось изменить Конституцию, исключив из нее положение, которое теперь препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство, - о том, что "кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другого государства одновременно". Необходимо также высказать мнение по поводу измененной редакции Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом".

Для того, чтобы это положение было легитимизировано, за него на референдуме должно проголосовать более половины всех граждан Литвы, имеющих право голоса. Эта планка не была достигнута и такой референдум был сочтен несостоявшимся в 2019 году. Тогда 956 тысяч 564 человека проголосовали за легализацию двойного гражданства или 38% избирателей.