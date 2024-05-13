Северная Корея осуждает наращивание военного присутствия в АТР союзников США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В МИД КНДР заявили, что усилия ряда стран по контролю за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях против Севера разжигают напряженность в регионе.

"В последнее время союзники США под предлогом контроля за нарушением "санкций" ООН нарастили усилия по "военному присутствию" в АТР, тем самым еще более обостряют нестабильную ситуацию в регионе", - говорится в заявлении начальника отдела по внешней политике МИД КНДР, которое публикует ЦТАК.

Среди таких "союзников США" Пхеньян называет Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

Отмечается, что "военное присутствие вышеуказанных стран (...) противоречит цели и принципам Устава ООН, основой которых являются равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела, а также создает заметную опасность для обеспечения мира и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в АТР в целом".

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР заявили, что Северная Корея будет вынуждена "пересмотреть политический подход" к вышеназванным странам.

"КНДР на основе глубокого анализа негативного влияния от тревожного поведения некоторых стран, включая Канаду, Австралию, Великобританию, Германию и Францию, (...) примет необходимые меры для последовательной защиты суверенитета и безопасности государства", - сообщили в МИД.