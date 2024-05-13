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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Губернатор Приморья анонсировал возобновление пассажирского ж/д сообщения с КНДР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Между Владивостоком и северокорейским городом Расон возобновится пассажирское железнодорожное сообщение, сообщил в Telegram губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Детали обсудили сегодня на встрече с председателем Народного комитета Расона, товарищем Син Чхан Иром", - добавил он.

"С вашей провинцией нас соединяет железнодорожная магистраль, мы ближайшие соседи. И, конечно, нам необходимо организовать пассажирское сообщение", - сказал Кожемяко северокорейской делегации на видеозаписи, которую губернатор выложил.

Губернатор считает, что поезд Владивосток - Расон будет интересен туристам, а также для гуманитарных целей.

"Наша сторона, железная дорога готова организовать такие маршруты с той частотой, которая будет удобна жителям и Кореи, и Приморского края", - сказал губернатор.

Он также предложил представителям КНДР провести презентацию достопримечательностей Расона на Тихоокеанском туристическом форуме.

Делегация из Расона прибыла в Приморье 13 мая, запланированы встречи и переговоры, направленные на расширение гуманитарного сотрудничества между странами.

Владивосток КНДР Олег Кожемяко Приморье Расон
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