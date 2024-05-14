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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

Блинкен в ходе визита в Киев заверит Украину в поддержке США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во вторник в Киев с визитом, сообщает Associated Press.

По данным собеседников агентства, во время своей четвертой поездки в Киев Блинкен подчеркнет "приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины".

Как отметил один из источников, госсекретарь США "пошлет мощный сигнал уверенности " украинским чиновникам, с которыми встретится во время своего двухдневного визита.

Американский чиновник добавил, что Блинкен также выступит с речью.

Ранее Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что глава американского госдепа посетит Киев на этой неделе.

Энтони Блинкен США Киев Украина
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