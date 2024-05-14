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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

Нефть Brent подорожала до $83,47 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $83,47 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,7%) до $83,36 за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,1 (0,13%) до $79,22 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,86 (1,1%) до $79,12 за баррель.

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

"Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу", - говорит аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. На этом фоне, а также с учетом смягчения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран, цена Brent в третьем квартале будет составлять в среднем $80 за баррель, в четвертом – $85 за баррель, отмечает эксперт.

Brent нефть
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