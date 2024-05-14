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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Цены на медь достигли максимума за два года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на медь в мире поднялись до максимума за два года после роста примерно на 28% за последние два месяца, сообщает MarketWatch.

По итогам торгов на Comex в понедельник котировки июльских фьючерсов на металл выросли на 2,2% до $4,766 за фунт. Это самый высокий показатель с 18 апреля 2022 года, по данным Dow Jones Market Data.

Исторический рекорд составляет $4,9375 за фунт, он был установлен 4 марта 2022 года.

Взлет цен на медь в последнее время "отражает оптимизм по поводу возобновления роста глобальной экономики во главе с США и поддерживается надеждой на то, что экономика Китая достигла дна" и начнет восстанавливаться, полагают аналитики Pave Finance. Также, по их мнению, металл пользуется спросом со стороны тех, "кто хочет получить прибыль от устойчивого инфляционного давления".

медь
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