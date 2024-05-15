В Казахстане сменился руководитель нацкомпании "КазМунайГаз"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Асхат Хасенов, занимавший должность заместителя министра энергетики Казахстана, с 15 мая назначен исполняющим обязанности председателя нацкомпании "КазМунайГаз", сообщила пресс-служба госфонда "Самрук-Казына".

Коллективу Хасенова представил предправления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов. Хасенов будет исполнять обязанности предправления АО "НК "КазМунайГаз" до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров компании.

Глава госфонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ с апреля 2022 года.

40-летний Хасенов с 2022 года занимал должность вице-министра энергетики, в период с 2019 по 2022 год работал в структуре КМГ.

"КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.