Лукашенко отправился в Азербайджан для переговоров с Алиевым

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Баку глава государства проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

Ожидается, что встреча двух лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций.

"Президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Еще одной темой переговоров должно стать сотрудничество Белоруссии и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях.

Планируется, что главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом, а по итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

В Баку Лукашенко и Алиев также намерены посетить азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, где ознакомятся с экспозициями Белоруссии и Азербайджана, реализацией совместных проектов в сфере АПК.