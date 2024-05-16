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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Казахстан направил 80 млн кубометров паводковой воды из РФ в иссушенные озера

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщило о заполнении озер и водохранилищ паводковой водой, поступающей из РФ.

"80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Отметим, что вода в эти озера не поступала последние 20 лет", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Урал. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза" министерства водных ресурсов и ирригации.

Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием. Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море, отмечается в сообщении.

Казахстан Россия Камыш-Самарские озера
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