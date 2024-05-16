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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Chevron покинет британскую часть Северного моря после более 55 лет работы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская Chevron Corp. продаст оставшиеся нефтегазовые активы в британской части Северного моря, где она работала более 55 лет, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Решение принято по итогам пересмотра глобального портфеля Chevron с целью определения стратегических и конкурентоспособных активов с точки зрения "будущего капитала" и не связано ни с налогами (энергетические компании платят в Великобритании 75% от прибыли), ни с политической конъюнктурой страны, сообщила Chevron.

Крупные нефтяные компании уходят из этого бассейна, фокусируясь на более новых месторождениях по всему миру, отмечает FT. В 2021 году его покинула ExxonMobil.

Chevron Великобритания Северное море
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