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Президент ОАЭ стал первым лауреатом премии за международную гуманитарную деятельность

Президент ОАЭ стал первым лауреатом премии за международную гуманитарную деятельность
Фото: пресс-служба посольства ОАЭ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян стал первым лауреатом Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС) за международную гуманитарную деятельность.

Премия ПАС ежегодно вручается организациям и людям, которые вносят вклад в улучшение взаимопонимания между народами и странами региона. В этом году первая премия ПАС за международную гуманитарную деятельность посвящена тем, чьи исключительные усилия направлены на политическое урегулирование или предоставление жизненно важной гуманитарной помощи, облегчающей страдания жертв катастрофических событий, отметили в посольстве ОАЭ в Москве, комментируя данное событие.

"Для нас большая честь объявить о вручении первой Премии ПАС за международную гуманитарную деятельность шейху Мохаммеду бин Зайду. На протяжении десятилетий Его Высочество вел активную гуманитарную деятельность по всему миру, лично принимая участие в действиях по защите мира, человеческой жизни и процветания. Его вклад в укрепление глобальной стабильности - пример для лидеров всех стран, задающий высокую планку будущим лауреатам этой престижной премии", - сказала председатель ПАС Энаам Маййара.

ПАС была основана в 2005 году и представляет собой международную организацию, объединяющую парламенты стран Средиземноморья и Персидского залива. С момента основания организация выступала правопреемником Конференции по безопасности и сотрудничеству в Средиземноморье, основанной в начале 1990-х. Основной задачей ПАС является укрепление политического, экономического, социального и культурного сотрудничества между государствами-членами, решение региональных проблем, а также укрепление мира и стабильности в регионе Средиземноморья и за его пределами.

ОАЭ
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