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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Конституционный совет Чада подтвердил победу генерала Деби на выборах президента

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Конституционный совет Чада в четверг утвердил победу Махамата Идриса Деби Итно на президентских выборах в стране, сообщают франкоязычные СМИ.

Таким образом, Конституционный совет отверг иски с требованием отменить результаты выборов, поданные двумя кандидатами, проигравшими Деби.

Согласно обнародованным результатам, Деби набрал 61,3% голосов. Его ближайший оппонент, премьер Чада и лидер оппозиционной партии "Трансформаторы" Сюксес Масра получил 18,53% голосов.

6 мая в Чаде состоялись президентские выборы.

Махамат Идрис Деби имеет звание генерала. Он возглавил Переходный военный совет, был президентом переходного периода после того, как его отец Идрис Деби был убит повстанцами в 2021 году.

Чад
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