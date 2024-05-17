Фондовые индексы США снизились, Dow Jones не удержался выше 40 тыс. пунктов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в четверг, инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков.

Значение Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку 40 тыс. пунктов впервые в истории, однако индикатор не смог удержаться на этом уровне до конца сессии.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в марте их количество равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. на минувшей неделе.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%.

В марте, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федеральной резервной системы необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Котировки акций Cisco Systems Inc. снизились на 2,7%. Чистая прибыль производителя сетевого оборудования упала на 41% в третьем финансовом квартале, который завершился 27 апреля, хотя скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги Deere & Co. упали в цене на 4,7%. Производитель сельскохозяйственных и строительных машин во втором финквартале, который закончился 28 апреля, получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий, но ухудшил прогноз на год.

Акции Dell Technologies подешевели на 1,9% в рамках коррекции после скачка на 11% по итогам торгов в предыдущий день.

Котировки акций Microsoft Corp. снизились на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, NVIDIA Corp. и Goldman Sachs Group - на 0,3%.

Кроме того, упала цена так называемых "мемных" компаний GameStop и AMC Entertainment - соответственно на 30% и 15,3%.

В то же время цена бумаг Walmart Inc. подскочила на 7%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом финквартале (февраль-апрель) увеличила выручку на 6%, чистую прибыль - более чем втрое, а также улучшила годовой прогноз.

Цена бумаг страховщика Chubb Ltd. выросла на 4,7%. Инвестфирма миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила о приобретении акций этой компании на сумму $6,7 млрд. Теперь Chubb занимает девятое место по доле в инвестиционном портфеле Berkshire.

Стоимость Yum! Brands Inc. поднялась на 2,4%. Совет директоров оператора ресторанов быстрого питания одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $2 млрд, которая стартует 1 июля и будет действовать в течение двух с половиной лет.

Dow Jones Industrial Average за день опустился на 38,62 пункта (на 0,1%) и составил 39869,38 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Cisco стали акции Caterpillar и Home Depot Inc., подешевевшие соответственно на 2,6% и 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 11,05 пункта (на 0,21%) - до 5297,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 44,07 пункта (на 0,26%) и завершил торги на отметке 16698,32 пункта.